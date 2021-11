Co chcą osiągnąć Rosja i Białoruś? Ekspert wyjaśnia

Dr Rodkiewicz zwraca uwagę, że cele Łukaszenki i Kremla są do pewnego stopnia zbieżne. – Takim podstawowym ustępstwem, którego oczekuje zarówno strona białoruska, jak i rosyjska, jest uznanie przez Unię Europejską reżimu Łukaszenki. Chodzi o to, żeby zaczęto z nim rozmawiać, traktować go jako prawowitego prezydenta Białorusi – mówi analityk OSW. Dodaje, że wiąże się to również z postulatem rezygnacji ze wspierania białoruskiej opozycji.