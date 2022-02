Chroń telewizor jak konto bankowe. Stanowi on okno dla cyberprzestępców

Według szacunków na świecie jest obecnie prawie 36 miliardów urządzeń IoT (Internet of Things), a ich liczba do 2025 roku przekroczy 75 miliardów. W praktyce oznacza to, że na przeciętnego mieszkańca Ziemi przypadnie ponad dziewięć takich urządzeń. Inteligentne telewizory, pralki czy roboty sprzątające dziś na stałe są podłączone do domowej czy firmowej sieci, przez co stanowią swoistą furtkę dla cyberprzestępców.

Do urządzeń IoT zaliczamy nie tylko sprzęt RTV czy AGD, ale również wszelkiego rodzaju czujniki, sterowniki czy nawet żarówki mogące łączyć się z innymi urządzeniami za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth. To właśnie możliwość łączenia się z innymi urządzeniami czyni je niezwykle użytecznymi, jest jednak także potencjalnym zagrożeniem.

Telewizor cię szpieguje. Wie o tobie więcej, niż myślisz

Telewizor czy odkurzacz lub inne tego typu urządzenie może stanowić furtkę do domowej sieci, która w obecnych czasach jest wykorzystywana nie tylko do rozrywki, ale także i zdalnej pracy. Biura także coraz częściej wyposażane są w urządzenia i czujniki z dostępem do firmowej sieci.

– Bez względu na to, czy mówimy o biurze, czy domowym zaciszu, warto wiedzieć, jakie urządzenia korzystają z naszej sieci. Musimy wiedzieć, czy dany sprzęt jest wspierany przez producenta poprzez regularne aktualizacje – mówi Damian Dworakowski, Audytor bezpieczeństwa IT w ProtectHut.

Rząd funduje dekodery Polakom. Nadciąga standard DVB-T2

Możesz ochronić swój Smart TV

Do kwestii bezpieczeństwa urządzeń IoT należy podejść tak samo, jak do komputera czy smartfonu. Haker będzie szukał zawsze urządzeń najsłabiej chronionych, bez różnicy czy będzie to konsola, telewizor czy komputer.

– Atakom może zapobiec odpowiednia konfiguracja, zmiana domyślnych haseł, portów i ustawień. Każde urządzenie będące w naszej sieci należy traktować z taką samą uwagą w kontekście jego zabezpieczenia. Brak tej kontroli można przyrównać do sytuacji, w której mamy antywłamaniowe drzwi, ale wyjeżdżając na weekend, pozostawiamy otwarte okno. To zaproszenie dla przestępcy – podsumowuje Dworakowski.

Pegasus gdzieś tam czyha. Można go uniknąć na kilka sposobów

Telewizory z systemem Android można zabezpieczyć przy pomocy dedykowanych programów antywirusowych. Są one dostępne do pobrania w sklepie Google Play. Pomogą one uchronić Smart TV przed wirusami, złośliwymi aplikacjami i ransomware – aplikacjami szyfrującymi dostęp do telewizora i żądającymi okupu za jego przywrócenie. Dodatkowa ochrona skanuje również nośniki USB podłączane do telewizora.