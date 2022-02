Pegasus gdzieś tam czyha. Można go uniknąć na kilka sposobów

Zainstalowanie aplikacji bezpieczeństwa może zapobiec zainfekowaniu urządzenia lub ostrzec przed próbą ataku. Podmioty wykorzystujące Pegasusa, aby utrzymać szkodnika na urządzeniu, często uciekają się do łamania zabezpieczeń atakowanego urządzenia. Dodatkowa ochrona może pomóc zdiagnozować nasz smartfon oraz ustalić, czy jest on wolny od oprogramowania szpiegowskiego. Istnieje już specjalne narzędzie do sprawdzenia czy Pegasus szpiegował twój telefon.

Starsze urządzenia często nie są już aktualizowane, przez co ich zabezpieczenia mogą nie być wystarczające, by uchronić je przed Pegasusem. Wymiana smartfonu na nowy podnosi szansę na uniknięcie zainfekowania. Dodatkowo zwalnia to użytkownika przed obawą, że jego stary telefon mógł być już szpiegowany. Warto przy tym zmienić hasła do kont używanych w nowym urządzeniu.