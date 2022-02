Rząd funduje dekodery Polakom. Nadciąga standard DVB-T2

Dofinansowaniem objęty będzie zakup dekodera , który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie. Dopłata w wysokości do 100 zł będzie jednorazowa. Świadczenie można będzie uzyskać do końca 2022 r.

"Zmiana rozdysponowania częstotliwości to duże wpływy do budżetu państwa – na poziomie 1 242 mln–1 624 mln zł. Część z tych środków chcemy przekazać na wsparcie gospodarstw domowych. Każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w zakresie przystosowania do zmiany standardu, otrzyma je – w formie świadczenia o wartości do 100 zł na zakup dekodera" – mówi minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.