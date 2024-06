Chiny wypuściły tajemniczy obiekt w kosmosie. To kolejny taki na orbicie

Space.com zwraca natomiast uwagę, że alternatywnym wyjaśnieniem może być wypuszczenie obiektu służącego do testowania różnych manewrów "Shenlonga". Tak jak miało to miejsce podczas drugiej kosmicznej misji "Boskiego Smoka". Serwis przypomina też, że chiński samolot kosmiczny już wcześniej dostarczał tajemnicze obiekty na orbitę. W grudniu 2023 r. zaledwie kilka dni po wystrzeleniu uwolnił sześć ładunków.

Na temat "Shenlonga" wciąż niewiele wiadomo. Zachodni eksperci uważają, że samolot jest odpowiednikiem amerykańskiego wahadłowca kosmicznego Boeing X-37B. Ta amerykańska maszyna ma ok. 9 m długości, wysokość 3 m, rozpiętość skrzydeł 4,5 m i masę ok. 5 ton. Boeing X-37 dostosowany jest do działania na wysokości od 177 do 805 km. Na orbicie może osiągnąć prędkość sięgającą 28 tys. km/h. Stany Zjednoczone wyjaśniają, że samolot przeznaczony jest do przeprowadzania eksperymentów w kosmosie i rozwoju technologii wielokrotnego użytku statków kosmicznych.