Chińy też to robią. Nagranie nie pozostawia złudzeń

Type 15 wyróżnia się relatywnie niską masą w porównaniu do tradycyjnych czołgów podstawowych – waży około 33 ton w wersji bazowej, a z dodatkowymi osłonami może osiągnąć do 36 ton. To znacząca różnica w porównaniu do ciężkich czołgów, których masa często przekracza 50 ton. Dzięki lżejszej konstrukcji czołg jest wyjątkowo mobilny. Dodatkowo napędza go silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM, co zapewnia dobrą relację mocy do masy i umożliwia rozwinięcie prędkości do około 70 km/h na utwardzanych drogach.