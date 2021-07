Chiny się zbroją. Tajemniczą bazę widać z kosmosu

Najnowsze zdjęcia satelitarne dowodzą, że w tym miejscu powstaje wiele nowych budynków, które przypominają te widziane w innych chińskich obiektach wojskowych. Na razie nie wiadomo do czego będą wykorzystywane. Uwagę zwraca również ogromny pas startowy, którego długość wynosi 9600 metrów. Najprawdopodobniej będzie służył do startów i lądowań statków kosmicznych. Umożliwi też testowanie innych, tajnych technologii i sprzętu. Zdaniem Ankita Pandy, będą to m.in. "samoloty atmosferyczne, samoloty na dużych wysokościach, drony na dużych wysokościach, potencjalne bombowce, inne eksperymentalne samoloty".