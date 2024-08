Chiny po raz kolejny przyłapane. Wszystko dokładnie widać z kosmosu

O rozbudowie hangaru znajdującego się niedaleko jeziora Bosten w regionie Xinjiang, w północno-zachodniej części Chin, donosi The War Zone. Dziennikarze amerykańskiego serwisu o tematyce militarnej od dłuższego czasu przyglądali się obiektowi i postępującym w tym miejscu pracom. Pomogły im w tym m.in. zdjęcia satelitarne, dostarczone przez Planet Labs, które z dużą dokładnością uwieczniły to, co dzieje się na jednym z tajnych chińskich poligonów testowych.

Prace związane z budową hangaru zostały po raz pierwszy zauważone w 2013 r. i najprawdopodobniej zakończyły się w 2015 r. Ich efektem był obiekt o długości ponad 350 m i szerokości blisko 138 m. Został wówczas uznany za jedną z największych budowli tego typu na świecie. Jego rozmiary dobrze obrazuje fakt, że w hangarze zmieściłby się ogromny lotniskowiec typu Nimitz. Po umieszczeniu go w tej konstrukcji zostałoby jeszcze ok. 30 metrów po obu stronach.

Według The War Zone Pekin zamierzał trzymać w hangarze sterowce służące do zbierania informacji wywiadowczych, komunikacji dalekiego zasięgu, wspierające obronę przeciwrakietową, a nawet takie, które mogłyby zostać wykorzystane w roli platform startowych dla dronów. W 2023 r. światło dzienne ujrzały zdjęcia satelitarne prywatnej firmy BlackSky, zrobione w listopadzie 2022 r. Przedstawiały one nigdy wcześniej niewidziany chiński sterowiec o długości blisko 100 metrów, co potwierdzało wcześniejsze przypuszczenia dotyczące obiektów trzymanych przez Chińczyków w hangarze.