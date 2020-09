Chiny. Groźna bakteria wydostała się z laboratorium. Władze milczały ponad rok

Do wycieku doszło, jak ustalono, z powodu stosowania przeterminowanych środków do dezynfekcji i miało to miejsce w lipcu lub sierpniu 2019 roku. Najprawdopodobniej doszło do niego w czasie produkcji szczepionki dla zwierząt, a w listopadzie 2019 roku zgłoszono pierwsze przypadki zachorowań wśród mieszkańców. W sumie gorączkę maltańską zdiagnozowano u 3245 osób z 22 tys. przebadanych.