Chiny budują wyjątkowy statek. Pierwszy taki projekt na świecie

Statek KUN-24AP został zaprezentowany na wystawie Marintec China 2023 w Szanghaju. Stocznia Jiangnan, odpowiedzialna za budowę kontenerowca, jak na razie opublikowała tylko jedną wizualizację projektu. Na tę chwilę szczegóły konstrukcji pozostają tajemnicą. Mimo wszystko i tak rozbudza ona emocje branżowych mediów. Niektórzy zwiastują nawet nową erę statków o napędzie atomowym. Niektórzy mają też obawy co do wykorzystania nowej technologii.

Statek ma korzystać z nietypowego napędu. Konstruktorzy zdecydowali się wykorzystać reaktor jądrowy zasilany torem. To duża nowość, bo stosunkowo niedawno takie rozwiązanie wprowadzono także do chińskich reaktorów atomowych nowej generacji .

Do tej pory reaktory atomowe korzystały z uranu. Przejście na nowocześniejszy układ napędowy to spora zmiana. Reaktor zasilany torem wymaga mniej wody do chłodzenia, a do tego jest bezpieczniejszy w użyciu. Nie bez znaczenia jest też większa dostępność toru.