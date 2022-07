Chiny budują gigantyczny teleskop. Ma bić na głowę Hubble'a

W przeciwieństwie do Kosmicznego Teleskopy Jamesa Webba, który niedawno ujawnił swoje pierwsze naukowe obrazy , Xuntian będzie wystarczająco blisko Ziemi, aby można było go serwisować. James Webb znajduje się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi w punkcie Lagrange'a 2, podczas gdy CSST będzie orbitował w pobliżu Chińskiej Stacji Kosmicznej, co oznacza, że będzie stosunkowo łatwy w obsłudze. Szacuje się, że czas trwania misji wyniesie około 10 lat , ale niewykluczone, że może zostać przedłużony.

Xuntian – co oznacza "badanie nieba" – będzie miał dwumetrową aperturę obok zaawansowanych detektorów. Jego waga ma wynosić ponad 10 ton, a wielkość będzie porównywała do autobusu. Chiński kosmiczny teleskop będzie składał się z pięciu aparatów obserwacyjnych, w tym: modułu Xuntian, modułu terahercowego, wielokanałowego urządzenia do obrazowania, integralnego spektrografu pola oraz koronografu do obrazowania planet pozasłonecznych.