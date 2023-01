Chiński "potwór morski". Fujian wkrótce rozpocznie testy

Po czterech latach budowy Chiny w zeszłym roku zwodowały swój największych lotniskowiec - Fujian. Teraz "potwór morski" jest gotowy do kolejnych testów, po których lepiej poznamy możliwości tego superlotniskowca. Według wielu doniesień prasowych opublikowanych w poniedziałek przez chińskie media, "próby przyczynią się do realizacji celów stulecia Armii Ludowo-Wyzwoleńczej".

Wprowadzenie do służby Fujiana, największego okrętu wojennego, jaki kiedykolwiek zbudowano w Chinach, jest jednym z planów Marynarki Wojennej, który ma upamiętniać 100-lecie powstania Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Najprawdopodobniej już w marcu zostaną przeprowadzone pierwsze testy technologii zastosowanych na pokładzie. Według analityków może to oznaczać, że chiński "potwór morski" może wejść do służby już w październiku 2024 roku.

Okręt już na pierwszy rzut oka imponuje rozmiarami, w tym masywnym pokładem lotniczym o długości 313 m i szerokości 76 m. Jego konstrukcja to połączenie amerykańskiej myśli technicznej oraz radzieckiej technologii (wykorzystywanej przez Chiny przy dwóch innych lotniskowcach). Docelowo Fujian ma obsługiwać takie samoloty jak Shenyang FC-31 i Xian KJ-600, który będzie pełnił taką samą rolę jak E-2D Hawkeye z US Navy.

"Żeby było jasne, będzie to największy i najbardziej zaawansowany lotniskowiec, jaki kiedykolwiek zbudowano poza Stanami Zjednoczonymi", napisał Robert Farley, starszy wykładowca w Patterson School of Diplomacy and International Commerce oraz profesor w U.S. Army War College. w The Diplomata w 2019 roku.