Chiński konkurent Predatora oblatany

Chiny dokonały oblotu drona CASIC WJ-700. To największy z rodziny bezzałogowych statków powietrznych CASIC WJ. Czasem pracy, pułapem oraz udźwigiem prawie dorównuje amerykańskiemu MQ-9 Predator.

CASIC WJ-700 jest dronem typu MALE (medium altitude, long endurance), czyli średnia wysokość, długie działanie. Jest to typ najbardziej zaawansowanych dronów zdolnych do latania na średnich wysokościach (do 15 kilometrów) i długiego działania operacyjnego (24-48 godzin).