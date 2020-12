Chiński Chang'e 5 ląduje na Księżycu. Pierwsza taka misja od 1976 roku

Chang'e 5 to pierwsza chińska misja kosmiczna, której celem będzie zebranie i sprowadzenie z powrotem na Ziemię nowych próbek księżycowych skał i gleby. Ostatnie tego typu przedsięwzięcie podejmował ZSRR w 1976 roku, tak więc chińska misja jest szczególnie ważna, ponieważ dostarczy nowych materiałów do badań.

Jak Chang'e 5 zbierze księżycowe próbki?

Chang'e 5 jest wyposażony w kamery do lądowania, kamerę panoramiczną, spektrometr do określania składu mineralnego, instrument do analizy gazów glebowych, instrument analityczny do składu gleby, sekcyjny detektor termiczny do pobierania próbek i radar penetracyjny.