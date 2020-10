Chińczycy testują prawdziwy rój dronów. To pierwszy tak zaawansowany system

We wtorek Chiński Instytut Elektroniki i Technologii udostępnił część informacji na temat technologii UAV Swarm. Jak widać na nagraniu, drony są wystrzeliwane z wyrzutni wbudowanej na pojeździe. Jest to konstrukcja oparta na samochodach Dongfeng Mengshi, które są licencjonowaną kopią amerykańskiego Hummera H1.

Chiński rój dronów jest teraz większy i bardziej inteligentny

Jest to podobny system do przedstawionej niedawno przez amerykańską firmę AeroVironment koncepcji. Z taką różnicą, że SwitchBlade 600 to na razie projekt, a Chińczycy pokazali już działający demonstrator technologii. Jest kierowany częściowo przez człowieka a częściowo przez algorytmy sztucznej inteligencji.