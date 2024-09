Challenger 3 pokazany szerszej widowni. To jeden z najpotężniejszych czołgów świata

Serwis Army Recognition zwrócił uwagę, że był to pierwszy publiczny debiut czołgu Challenger 3, który uznawany jest za najbardziej śmiercionośny czołg, jaki kiedykolwiek był eksploatowany przez brytyjskie siły zbrojne . Najnowsze nagranie oraz zdjęcia pokazujące pojazd można zobaczyć poniżej:

Brytyjskie Ministerstwo Obrony w maju przeprowadziło testy ogniowe nowego czołgu podstawowego Challenger 3 . Ich główną częścią było sprawdzanie możliwości działa Rheinmetall 120 mm L55A1 w połączeniu z najnowszą amunicją 120 mm DM73. Takie połączenie pozwoliło na rażenie celów znajdujących się w odległości nawet 5000 metrów, donosiło wówczas Army Recognition. Według serwisu sprawia to, że Challenger 3 jest pierwszym na świecie czołgiem, który ma taki zasięg.

Challenger 3 to tak naprawdę głęboka modernizacja wciąż użytkowanych czołgów Challenger 2. W jego przypadku zachowano podwozie Challengera 2, które przeprojektowano i dopancerzono. Czołg zyskał też nowy modułowy pancerz i system aktywnej ochrony, zwiększające bezpieczeństwo załogi. W Challengerze 3 Brytyjczycy zrezygnowali z krajowej broni i postawili na rozwiązanie montowane w większości zachodnich czołgów. Wybór działa Rheinmetall 120 mm L55A1 jest zwrotem w kierunku nowoczesnych standardów amunicji wykorzystywanej przez kraje NATO.

Challenger 3 jest uznawany za jeden z najpotężniejszych czołgów bojowych w Europie. Brytyjczycy właśnie zaprezentowali jego najnowszy prototyp. To już drugi z ośmiu prototypów, które planuje stworzyć i przetestować Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), zanim rozpocznie modernizację maszyn na pełną skalę. Czym brytyjska konstrukcja będzie się wyróżnić, skoro nie jest 100-procentową nowością opracowaną na podstawie wyłącznie nowych podzespołów? Mimo starszego podwozia (choć ulepszonego), czołg zyska zupełnie nowy układ napędowy. Oprócz tego nowe będą cyfrowe systemy kierowania ogniem i komunikacji oraz obrona aktywna, wykrywająca i reagującą na zbliżające się pociski i rakiety. Wielka Brytania zakłada, że czołg osiągnie początkową zdolność operacyjną do 2027 r. oraz pełną gotowość bojową do 2030 r.