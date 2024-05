Brytyjczycy strzelali w Niemczech. Pierwsze testy nowego "potwora"

Brytyjski Challenger 3 będzie wkrótce trzonem brytyjskiej armii. Nastąpi to najpóźniej w 2027 r., kiedy to maszyna ma osiągnąć początkową zdolność operacyjną. Pełna gotowość bojowa ma zostać osiągnięta natomiast do 2030 r. i zgodnie z oczekiwaniami najnowszy wóz opracowany przez grupę RBSL (BAE Systems i Rheinmetall) pozostanie w służbie co najmniej do 2040 r.