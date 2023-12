Ceny prądu rosną. Oto urządzenia, które zużywają go najwięcej

Wzrost cen energii elektrycznej skłania nas do dokładniejszego przyjrzenia się naszemu zużyciu prądu i do przemyślenia naszych nieekonomicznych nawyków. Zbadaliśmy najczęściej używane urządzenia domowe i koszty, które generują w ciągu roku.

Obecna sytuacja energetyczna w Europie powoduje, że energia elektryczna staje się coraz droższa. W Polsce najbardziej odczuwają to przedsiębiorstwa, ale również klienci indywidualni, którzy powinni dokładnie przeanalizować swoje rachunki za prąd. Niewiele osób wie jednak, jakie są najbardziej energochłonne urządzenia.

Istnieje wiele sposobów na oszczędzanie energii, począwszy od wyłączania urządzeń, a skończywszy na dokładnym monitorowaniu zużycia w czasie rzeczywistym. Aby jednak wiedzieć, gdzie można oszczędzać, trzeba dokładnie przyjrzeć się zużyciu prądu przez poszczególne urządzenia. W naszych obliczeniach przyjęliśmy koszt 0,75 zł za kWh.

Lodówka - ile prądu zużywa?

Zacznijmy od lodówki. Według danych udostępnionych przez PGNiG, lodówka zużywa średnio 0,74 kWh dziennie. Oznacza to, że codziennie za pracę lodówki zapłacimy około 0,56 zł, co w skali roku daje 202,58 zł.

Czajnik elektryczny - jakie zużycie prądu?

Kolejnym urządzeniem jest czajnik elektryczny, który jest jednym z najbardziej energochłonnych urządzeń w domu. Dzięki swojej potężnej grzałce zużywa dużo energii elektrycznej. Średnia moc czajnika wynosi 2000 W. Jeśli założymy, że czajnik pracuje średnio 20 minut dziennie, zużyje on około 0,66 kWh w ciągu doby. To kosztuje nas 50 groszy dziennie, co w skali roku daje 180,68 zł.

Ile prądu zużywa płyta indukcyjna?

Płyta indukcyjna to największy pożeracz prądu w naszym domu. Koszty związane z jej użytkowaniem mogą się różnić w zależności od wielu czynników. Dla naszych obliczeń rozważymy dwie możliwości - korzystanie z pól o mocy 2,3 kW i 1,8 kW. W tych przypadkach dzienny pobór energii wyniesie odpowiednio 2,3 i 2,05 kWh, co przekłada się na koszty na poziomie 1,73 i 1,54 zł. W skali roku to koszty na poziomie 629,63 i 561,19 zł.

Ładowarka do telefonu - pobór prądu

Zużycie prądu przez ładowarki do telefonów nie jest duże. Przy założeniu, że telefon jest ładowany godzinę dziennie z mocą 10 W, koszt ładowania wyniesie nas około 0,008 zł dziennie, co rocznie oznacza koszt około 2,74 zł.

Ile prądu pobiera laptop?

Laptop podczas pracy potrzebuje około 30 W energii. Jeśli korzystamy z niego 8 godzin dziennie, zużycie energii wyniesie 0,24 kWh w ciągu doby, co daje nam dzienny koszt na poziomie 0,18 zł. W skali roku to koszt około 65,70 zł.

Telewizor - zużycie prądu

Przyjrzyjmy się teraz telewizorowi. Według danych przytaczanych przez serwis Wirtualne Media, przeciętny Polak spędza przed telewizorem średnio 4 godziny, 20 minut i 59 sekund dziennie. Załóżmy, że mówimy o telewizorze 40-calowym o mocy 70 watów. Jeśli założymy, że telewizor jest włączony przez 4,5 godziny dziennie, zużyje on około 0,32 kWh w ciągu doby, co oznacza koszt na poziomie 0,24 zł. W skali roku to koszt około 87,6 zł.

Pralka - jakie zużycie prądu?

Załóżmy, że z pralki korzystamy 100 razy w ciągu roku (w wielu przypadkach liczba ta będzie o wiele wyższa - jest ona zależna od liczby i wieku domowników). Jeden cykl prania zużywa średnio 0,9 kWh, co kosztuje nas około 0,68 zł. Przy naszym założeniu 100 cykli rocznie, koszt ten wyniesie około 68 zł.

