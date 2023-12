Najlepsze telewizory w ofercie świątecznej

Choć z roku na rok oglądamy coraz mniej tradycyjnej telewizji, to telewizor nie przestał być najważniejszym multimedialnym sprzętem w całym domu. Wręcz przeciwnie, jego rola jako centrum rozrywki dla całej rodziny jeszcze wzrosła. Głównie dzięki temu, że klasyczna funkcja odbiornika telewizyjnego jest tylko jedną z wielu, które może spełniać. Współczesne telewizory to tak naprawdę płaskie ekrany, za którymi kryją się pełnoprawne komputery z systemami operacyjnymi pozwalającymi instalować przydatne aplikacje oraz współpracować ściśle z konsolami do gier. Nowoczesny telewizor to już nie tylko telewizja, ale też tysiące filmów i seriali dostępnych w internetowym streamingu oraz niesamowicie szeroka oferta dla wielbicieli gamingu. I właśnie dzięki temu jest tak ważny dla wszystkich domowników. Każdy przecież będzie go mógł wykorzystać w taki sposób, w jaki tylko zechce i potrzebuje. Czyż więc może być lepszy prezent dla całej rodziny? Na pewno nie. I właśnie dlatego przygotowaliśmy poręczną ściągę najlepszych modeli telewizorów dostępnych w przedświątecznej promocji w Media Expert. Czasu na zakupy zostało już bardzo niewiele!

Najmniejszy i najtańszy

Nasz salon nie poraża wielkim metrażem i najzwyczajniej w świecie nie zmieścimy w nim naprawdę dużego telewizora? Nie szkodzi. Wcale nie musimy rezygnować z dobrodziejstw najnowszej technologii. Zapewni nam je mały, zgrabny TCL 32S5400AF z ekranem o przekątnej 32 cali. To bardzo porządny ekran, o rozdzielczości Full HD, z matrycą Direct LED oraz odświeżaniem 60 Hz. Mimo niewielkich rozmiarów i niskiej ceny telewizor ten wyposażony jest w najnowsze rozwiązania, takie jak 4-rdzeniowy procesor obróbki obrazu, który poprawia jakość materiałów niższej rozdzielczości, łączność Wi-Fi i Bluetooth oraz system operacyjny Android TV, który pozwala korzystać m.in. z najbardziej popularnych platform streamingowych. To świetny wybór, jeśli nie mamy zbyt wiele miejsca. I do tego jest naprawdę tani! Sprawdź cenę tego telewizora!

65 cali i 4K

Telewizory z ekranami o przekątnej 65 cali to w tym momencie najbardziej popularne i najchętniej kupowane urządzenia. I w ostatnich przedświątecznych promocjach w Media Expert można znaleźć aż trzy warte uwagi propozycje z takimi wyświetlaczami. Pierwsza z nich pochodzi od koreańskiego koncernu Samsung, czyli największego producenta telewizorów na świecie. Samsung QE65Q67C to przedstawiciel nowej linii telewizorów wykorzystujących technologię QLED, gwarantującą znacznie lepszą jakość obrazu niż w tradycyjnych telewizorach LCD z podświetleniem LED. Diody Quantum LED zapewniają świetny kontrast i doskonałe natężenie barw, przejawiające się w 100-procentowym pokryciu zaawansowanej, kinowej palety kolorów DCI-P3. Ekran o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 60 Hz nadaje się również do gamingu. Odbiornik ten wyposażony jest również w zaawansowaną technologię poprawy obrazu oraz system operacyjny Tizen TV, przez wielu ekspertów uznawany za najlepszy na świecie. Sprawdź cenę tego telewizora!

Druga propozycja to Philips 65PUS8818, czyli nie tylko znakomity telewizor z matrycą Direct LED 4K UHD oraz świetnym podświetleniem Ambilight, ale też doskonały monitor dla graczy. Idealną współpracę z konsolami gwarantuje szerokopasmowe łącze HDMI 2.1, gamingowe technologie takie jak AMD FreeSync oraz bardzo wysokie odświeżanie ekranu 120 Hz. Oczywiście ten telewizor wykorzystujący najbardziej wszechstronny system operacyjny Google TV równie znakomicie nadaje się do bardziej tradycyjnych celów, takich jak spędzanie świątecznych wieczorów przy kinie bożonarodzeniowym. Lub przy ulubionych serialach. Sprawdź, ile kosztuje!

Ostatnia 65-calowa propozycja to znakomity HiSense 65U7KQ, zdobywca prestiżowej nagrody EISA dla najlepszego telewizora z matrycą Mini LED. Jego ekran wykorzystuje właśnie technologię punktowego podświetlania ponad tysiąca stref Mini LED z gwarantującymi naturalne kolory diodami Quantum Dot, by uzyskać najwyższą możliwą jakość obrazu oferowaną przez telewizory LCD. I to nawet przy oglądaniu starych filmów, seriali czy programów telewizyjnych, bo wyposażony jest w zaawansowany procesor obrazu Hi-View Engine wykorzystujący sztuczną inteligencję. Telewizor z autorskim systemem operacyjnym VIDAA jest również fenomenalną propozycją dla fanów gier. Jego ekran o rozdzielczości UHD nie tylko oferuje świetną jakość i ostrość obrazu, ale też gamingowe odświeżanie 144 Hz oraz technologie AMD FreeSync, ALLM i VRR. Trudno o lepszy sprzęt z klasyczną matrycą niż ten. Sprawdź cenę tego telewizora!

Autentyczne kino domowe

Duży telewizor nie zawsze da się dopasować do niedużych pomieszczeń. Jeśli jednak mamy obszerny salon, to możemy sobie pozwolić na ekran dający prawdziwie kinowe wrażenia. Taki jak świetny Sony XR-85X90L. Ta 85-calowa Bravia XR to prawdziwe cudo w rozmiarze XXL, które zgarnęło szereg branżowych nagród. Doskonała matryca Full Array LED UHD/4K z odświeżaniem 120 Hz wspierana jest przez najbardziej zaawansowany układ obróbki obrazu od Sony, czyli procesor Cognitive XR. Bazuje on na zaawansowanej, samouczącej się sztucznej Inteligencji, która obsługuje szereg technologii poprawy obrazu, takich jak XR Contrast Booster 10 czy XR Motion Clarity.

Inżynierowie i projektanci Sony wiedzą też, że kino domowe to nie tylko wielki ekran i fantastyczna jakość obrazu, ale również przestrzenny dźwięk. Za ten ostatni odpowiada zaawansowany zestaw czterech głośników X-Balanced Dolby Audio z technologią Acoustic Multi Audio. Jeśli zaś chcemy zmienić salon w domową salę kinową, to możemy do tych głośników dołożyć dedykowany soundbar, który dzięki Acoustic Center Sync stworzy razem z nimi jeden układ emisji dźwięku najwyższej jakości. Oczywiście, jak na producenta popularnych konsol PlayStation przystało, wielka 85-calowa Bravia XR fantastycznie nadaje się do gier i wspiera typowo gamingowe rozwiązania takie jak Variable Refresh Rate, ALLM czy Motion Blur Reduction. Gdy dołożymy do tego niesamowicie wszechstronny system operacyjny Google TV, otrzymamy najlepszy telewizor, jaki prawdopodobnie mieliśmy. Sprawdź ile kosztuje w przedświątecznej promocji!

Najwyższa jakość obrazu

Telewizory LCD, zwłaszcza te wykorzystujące najnowsze technologie wielostrefowego podświetlania to dzisiejszy standard. Ale nie jutrzejszy. Przyszłość bowiem należy do telewizorów OLED, wykorzystujących samoświecące diody organiczne, gwarantujące nieskończony kontrast oraz najbardziej naturalną paletę kolorów. A co za tym idzie niezrównaną jakość obrazu. Oczywiście telewizory z takimi wyświetlaczami również są w przedświątecznej ofercie Media Expert.

Pierwszy z nich to 55-calowy Philips OLED55818, którego wspaniały ekran dodatkowo oferuje jeszcze najnowsze technologie poprawy jakości takie jak HDR10+ Adaptive, spełnia wysokie wymogi kinowego standardu Dolby Vision i do skalowania starszych treści w rozdzielczości 4K wykorzystuje zaawansowany układ P5 AI Perfect Picture. Dzięki odświeżeniu 120 Hz oraz gamingowym rozwiązaniom, takim jak redukcja opóźnienia ALLM, świetnie nadaje się również do gier. I pracuje na bazie najnowszego systemu operacyjnego Google TV, który oferuje najszerszą bibliotekę oprogramowania. Jak każdy telewizor OLED, także ten Philips jest droższy od urządzeń korzystających z rozwiązań poprzedniej generacji, ale różnica nie jest aż tak duża, jak mogłoby się wydawać. Sprawdź, ile kosztuje!

Ostatnia przedświąteczna propozycja od Media Expert to również wykorzystujący najnowszą technologię OLED Samsung QE65S90C. Jego 65-calowy ekran UHD/4K odświeżany w tempie 144 Hz gwarantuje najlepsze doznania wizualne dostępne w domowym zaciszu. Zwłaszcza gdy wspiera go ultranowoczesny procesor Neural Quantum 4K, wykorzystujący zaawansowaną SI do poprawy jakości obrazu. Ten sam procesor odpowiada za działanie najnowszej wersji świetnego systemu operacyjnego Tizen TV, który nie tylko obsługuje wszystkie najważniejsze platformy streamingowe oraz wiele innych aplikacji, ale też pozwala utworzyć domowe centrum zarządzania wszystkimi inteligentnymi urządzeniami dzięki Samsung Smart Things. Rzecz jasna idealnie sprawdza się też w roli gamingowego monitora. To ostateczny i najlepszy prezent dla całej rodziny. Sprawdź cenę tego telewizora!

Płatna współpraca z marką Media Expert