Ceny prądu idą w górę. Podwyżki nie tylko w mieszkaniach. Rosną też koszty transportu

Wyższe ceny prądu w mieszkaniach to nie wszystko. Od lutego tego roku podwyżki obejmą także koszty transportu korzystającego z prądu. Ceny biletów w Kolejach Mazowieckich wzrosną o 10 procent. Przewoźnik tłumaczy, że taki ruch był nieunikniony.

Wraz z początkiem lutego wzrosną ceny biletów w Kolejach Mazowieckich. Pasażerowie będą musieli zapłacić za transport średnio o 10 procent więcej . Przewoźnik tłumaczy, że podwyżki były nieuniknione i są one spowodowane wzrostem cen energii oraz podniesieniem płacy minimalnej.

- Jest to podyktowane przede wszystkim wzrostem opłat za energię trakcyjną, czyli jednej z najważniejszych pozycji budżetowych przewoźnika, prawie o 65 procent za 1 MWh. Ponadto spółka poniesie wyższe koszty działalności z uwagi na wzrost płacy minimalnej o ponad 15 procent w stosunku do 2019 roku - tłumaczy Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich.

Rzeczniczka Kolei Mazowieckich przypomniała, że ostatnia podwyżka cen biletów miała miejsce w 2015 roku. W kwestii podwyżek wypowiedziały się również władze Mazowsza. - Jako samorząd województwa dokładamy najwięcej ze wszystkich województw do przewozów. To rocznie 371 mln zł, z czego 343 mln zł dla Kolei Mazowieckich i 28 mln zł do WKD - tłumaczy Marta Milewska z biura marszałka województwa.