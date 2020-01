Ceny prądu idą w górę, ale nie dla wszystkich. Tauron, Energa, Enea, PGE, innogy Stoen

Urząd Regulacji Energetyki (URE) wydał decyzję w sprawie taryf za energię elektryczną. Klienci Tauronu zapłacą więcej, a klienci Energi, Enei i PGE unikną na razie podwyżki z tytułu sprzedaży prądu. Natomiast podwyżka dystrybucji energii będzie dotyczyć klientów wszystkich firm.

W przypadku Tauronu średni łączny wzrost na rachunku klientów detalicznych obsługiwanych kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja) wyniesie 12 proc., czyli ok. 9 zł. Firma dostarcza prąd do ok. 30 proc. gospodarstw domowych w Polsce.