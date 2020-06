Burze z gradem i trąba powietrzna na wschodzie Polski. IMGW ostrzega i ogłasza alert

IMGW ostrzega przed burzami

"Burze prognozowane są dzisiaj na północy oraz wschodzie kraju, a pod wieczór niewykluczone są również na południowym zachodzie. Głównym zagrożeniem będą silne porywy wiatru, punktowo do 90-100 km/h, intensywne opady deszczu (do 20-30 mm, lokalnie do 50 mm) oraz opady gradu o średnicy do 3-4 cm. Na wschodzie kraju nie można wykluczyć trąby powietrznej" – informują eksperci na facebookowym profilu "Burza-Alert-IMGW".