Trąba powietrzna w Kaniowie. Takie zjawiska mogą stać się częstsze przez zmiany klimatu

W przyszłości coraz więcej trąb powietrznych w Polsce? To możliwe

Ekspert podkreślił, że "o ile do lat 80. XX wieku trąby powietrzne pojawiały się sporadycznie, to już od połowy lat 90. były to 3-4 takie zjawiska w roku". – Później, w pierwszej dekadzie XXI wieku, liczba wzrosła już do ok. 5-6 przypadków na rok, a od 2010 roku możemy mówić o ponad 10 – mówi Karaczun.