Broń chemiczna na dnie Bałtyku. Polska nie planuje nic z tym zrobić

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ) nie pozostawia złudzeń co do materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie Bałtyku. Na ostatnim posiedzeniu, które miało miejsce 23 lutego br., pojawił się tylko jeden poseł, który zarzucił ministrom brak jakiegokolwiek planu na zmniejszenie zagrożenia.

Mimo to stanowisko komisji GMZ wydaje się być jasne - w Polsce brakuje organu, który czuły się odpowiedzialny za niebezpieczne materiały zalegające na dnie Bałtyku . Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury, Grzegorz Witkowski jasno stwierdził, że nie ma w kraju jednostki, która byłaby do tego przypisana.

Zwrócił uwagę jednak na to, że obowiązek ten powinien leżeć po stronie SAR, ale nie wspomniał już, że obecnie służby nie mają odpowiedniego sprzętu, który by im to umożliwił. Na przeszkodzie ma stać również brak środków pieniężnych. Jak podaje NIK, koszt usunięcia odpadów byłby bliski półtora bln złotych.

Najgorsze jest chyba jednak nie to, że nie ma jednostki organizacyjnej, która poczuwałaby się do odpowiedzialności, a to, że tej sytuacji nikt nie chce zmienić, zauważa defence24. Jedyne działanie, jakie zostało podjęte to powołanie międzyresortowego zespołu ds. zagrożeń wynikających z zalegających materiałów niebezpiecznych. Niestety jak na razie nie poszły za tym żadne inne kroki.