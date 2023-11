Brazylia prezentuje drona. Będzie nowy krzyk mody na Bliskim Wschodzie?

Według komunikatu firmy nowy dron wpasowuje się idealnie w nowe doktryny wojenne i został zaprojektowany, by szczegółowo spełniać wymagania zagranicznych klientów (co zapewne oznacza kupujących z Bliskiego Wschodu). Według podanej specyfikacji statek powietrzny ma mieć zasięg 120 kilometrów i poruszać się z maksymalną szybkością 612 km/h. Może latać na pułapie od 10 do 8000 metrów nad poziomem morza. Jego zasilanie wystarcza na godzinę a ładowność to 20 kilogramów.