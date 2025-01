Brawurowa szarża M2 Bradley. Rosjanie mogli się tylko pomodlić

Jak pisze Dawid Axe, analityk Forbes, okolice cerkwi w Pogrebkach stały się areną jednej z większych bitew w obwodzie kurskim. Doszło do niej na początku stycznia 2025 r. Starcia sił ukraińskich i rosyjskich trwały niemal cały dzień i wziął w nich udział m.in. wspomniany M-2 Bradley, prawdopodobnie należący do ukraińskiej 47. Brygady Zmechanizowanej.

Zasięg tej broni to ok. 2 km, ale ważna jest również jej szybkostrzelność sięgająca 200 strz./min. Poza tym załoga M2 Bradley ma do dyspozycji karabin maszynowy w kal. 7,62 mm oraz podwójną wyrzutnię na pociski przeciwpancerne TOW przeznaczoną do starć z wrogim sprzętem pancernym (na dystansie do niespełna 4 km).