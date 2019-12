Boże Narodzenie: o której pojawi się pierwsza gwiazdka w Wigilię 24.12.2019?

Wigilia już jutro, ale zgodnie z tradycją do stołu możemy zasiąść dopiero, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Kiedy będzie widoczna na niebie i gdzie jej wypatrywać?

Wiele wskazuje na to, że zachmurzenie i deszczowa pogoda utrudnią obserwację nocnego nieba 24 grudnia 2019 roku. Jeśli jednak pogoda się nieco poprawi to już między 16:00 a 17:00 na niebie będzie można zobaczyć "pierwszą gwiazdkę". Wypatrując jej możemy szukać dwóch obiektów na niebie:

We wtorek 24 grudnia 2019 Słońca zajdzie już w okolicy 15:25, dlatego jeśli pogoda dopisze to zobaczenie "pierwszej gwiazdki" na niebie nie powinno być trudne. A jeśli chcecie sprawdzić, jaka pogoda szykuje się na Boże Narodzenie, sprawdźcie aktualną prognozę w serwisie Pogoda WP .

Planeta zamiast gwiazdy?

Bardzo możliwe, że pod "pierwszą gwiazdę" będzie podszywać się jedna z sąsiadujących planet. Wenus jest najjaśniej świecącym obiektem, jaki możemy zaobserwować na nocnym niebie, jednak nie jest ona widoczna w grudniu każdego roku. W zeszłym roku zamiast niej na niebie mocno świecił Mars, co może się powtórzyć również jutro.

Mars może być zaobserwowany na południowo-wschodnim niebie. W przeciwieństwie do gwiazd nie migocze, a daje równomierne światło z delikatną obwolutą.

Wigilia i pierwsza gwiazdka

Zgodnie z tradycją wigilijną wieczerzę należy rozpocząć dopiero, gdy pierwsza gwiazdka pojawi się na niebie. Jest to symbol Gwiazdy Betlejemskiej która prowadziła pasterzy i Trzej Królów do miejsca narodzin Jezusa. Pierwsza gwiazdka jest również znakiem do podzielenia się opłatkiem.