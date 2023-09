Bolesna pomyłka Rosjan. Ostrzelali siebie "najpotężniejsza bronią Putina"

Ukraińska 47. Brygada Zmechanizowana "Magura", która walczy w okolicach Robotino zamieściła w mediach społecznościowych nagranie z drona, które pokazuje nietypowe starcie Rosjan. Wyróżnia je to, że żołnierze Putina starli się sami z sobą. Nie dość, że ich pojazdy najechały na miny, to jeszcze ostrzelał ich przyjacielski ogień tzw. ciężkiego miotacza ognia TOS-1A Sołncepiok.

Na nagraniu zamieszczonym w sieci przez ukraińską 47. Brygadę Zmechanizowaną można zobaczyć rosyjski czołg T-80 oraz podążające za nim pojazdy opancerzone. Czołg najechał na dwie miny. Po wybuchach żołnierze podróżujący pojazdami zaczęli uciekać do okopów. Wtedy inna rosyjska jednostka omyłkowo sięgnęła po tzw. ciężki miotacza ognia, czyli system TOS-1A Sołncepiok i ostrzelała ich pozycje.

Rosjanie ostrzelali sami siebie ciężkim miotaczem ognia

TOS-1A Sołncepiok to system artylerii rakietowej, który zyskał sławę za sprawą potężnych strat, jakie jest w stanie zadać wrogowi. Ta samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa osadzona na podwoziu czołgu T-90 lub T-72 wykorzystywana jest do wsparcia ogniowego piechoty i czołgów, zwalczania personelu (również tego, który znajduje się w okopach), niszczenia lekkich transportów i pojazdów opancerzonych, czy niszczenia umocnień.

Zasięg "ciężkiego miotacza ognia" wynosi od 600 m do nawet 6 km. Wyrzutnia przenosi 24 niekierowane pociski rakietowe kal. 220 mm. Każdy zawiera 45 kg termobarycznego ładunku wybuchowego, a na wystrzelenie pełnej salwy potrzeba zaledwie 6 sekund. Wspomniane termobaryczne ładunki o dużej masie sprawiają, że TOS-1A jest tak śmiercionośną bronią. Jak wyjaśniał już Przemysław Juraszek, powodują one "efekt zbliżony do miniaturowego ładunku jądrowego tylko bez promieniowania".

Podczas ataku w epicentrum temperatura sięga nawet 3000 stopni Celsjusza, co sprawia, że wszystko w strefie zero po prostu ulega odparowaniu, a do tego cały okoliczny tlen zostaje zużyty. Jak zapewnia Rosoboronexport całkowity obszar pokrycia na większym dystansie pełną salwą to nie mniej niż 40 000 m². Pozwala to na długotrwałe tłumienie aktywnych działań wroga na znacznych obszarach.

Niektórzy uważają, że TOS-1A "Sołncepiok" może to być jedna z najpotężniejszych broni Putina. Takie zdanie w lutym 2022 r. przedstawił w felietonie na łamach serwisu 19FortyFive Brent Eastwood, były oficer armii USA. Eastwood pisał: "może to być nawet najpotężniejsza broń w Rosji, która nie wykorzystuje technologii nuklearnej. Kto, u licha, chciałby strzelać rakietami, które wywołują śmiertelne, duszące pożary? To Rosjanie".

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski