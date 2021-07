Błaszczak planuje kolejne zakupy? Chodzi o ogromny kontrakt na czołgi M1 Abrams

MON kupi około 250 czołgów M1 Abrams?

- Ten najbardziej pożądany plan mówi o zakupie około 250 wozów M1 Abrams dla czterech batalionów pancernych, a do tego kolejnych kilkunastu maszyn tylko do szkolenia. Razem z czołgami planowany jest zakup różnego rodzaju sprzętu towarzyszącego jak wozy inżynieryjne i mobilne mosty. Do tego symulatory, amunicja, części i szkolenie. Wszystko kompleksowo i rozsądnie – miał przekazać rozmówca serwisu Gazeta.pl, który uważa, że w przypadku kontraktu chodzi o M1A2 SEPv3 z systemem samoobrony Trophy.