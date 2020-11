Black Friday 2020. Play, Plus, Orange i T-Mobile szykują promocje. Sprawdzamy

Black Week w Plusie

Czarny Piątek 2020 w Plusie potrwa przez cały tydzień i z tej okazji sieć przygotowała specjalne promocje. Taniej kupimy m.in. smartfona Samsung Galaxy S10+, który został przeceniony o ponad 800 zł. Oznacza to, że kupując przez internet, do 29 listopada klienci będą musieli zapłacić 299 zł na start i 36 rat po 74 zł miesięcznie. Wybierając krótszy okres umowy, można zaoszczędzić jeszcze więcej w stosunku do poprzedniej oferty.