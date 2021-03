WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Biofesol F szkodliwie działa na płód? "Może zaburzać rozwój intelektualny" Najnowsze badania pokazują, że biofesol F (BPF), substancja wykorzystywana powszechnie do produkcji tworzyw sztucznych, może mieć szkodliwy wpływ na rozwój dzieci. Share Szkodliwa substancja może obniżyć IQ dziecka Źródło: Pexels Biofesol F (BPF) zastąpił powszechnie stosowany bisfenol A (BPA), po tym, jak UE zakazała stosowanie tego drugiego w produktach dla dzieci. BPF o wzorze chemicznym (HOC6H4)2CH2 jest używany do produkcji tworzyw sztucznych i żywic epoksydowych. Stosuje się go przede wszystkim jako sposób na zwiększenie grubości i trwałości materiałów. Ta cecha sprawia, że znalazła szerokie zastosowanie w produkcji wykładzin, zbiorników, rur, klejów konstrukcyjnych, a także lakierach, klejach, tworzywach sztucznych i do powlekania puszek z napojami i żywnością. Stosowany jest również w materiałach dentystycznych (protezach, wypełnieniach itp.). Badania już dawno wykazały szkodliwość BPA, jako środka zaburzającego pracę hormonów i mogącego wpływać na rozwój układu nerwowego. Między innymi z tego powodu został on zakazany w UE w produktach dla dzieci. Do tej pory niewielka ilość badań, nie pozwoliła potwierdzić negatywnych skutków BPF, jednak naukowcy ze szwedzkiego Uniwersytetu w Karlstad, Uniwersytetu w Uppsali oraz Icahn School of Medicine w Mount Sinai (USA) ostrzegają, że podobnie jak bisfenol A, te środek również może wpływać na rozwój neurologiczny. Przeciętne IQ niższe o 2 punkty Od dłuższego czasu trwają badania nad biofesolem F, w których badacze próbują jednoznacznie potwierdzić wpływ substancji na zdrowie. Większość z nich sugeruje, że BPF może zaburzać pracę hormonów oraz jest szkodliwy dla wątroby. Najnowsze wnioski pochodzą z trwającego kilka lat badań, które były prowadzone w grupie 803 kobiet będących w 10. tygodniu ciąży. Naukowcy zmierzyli poziom stężenia biosfenolów A, F i S u kobiet, a następnie, gdy dzieci skończyły 7 lat, określono ich iloraz inteligencji (IQ). Wyniki badań zestawiono, uwzględniając inne istotne czynniki, które mogły wpływać na IQ. Wyniki testów inteligencji to szacunki inteligencji. W przeciwieństwie na przykład do odległości i masy konkretna miara inteligencji nie może zostać osiągnięta, biorąc pod uwagę abstrakcyjną naturę pojęcia. Wiadomo, że wyniki IQ są powiązane z takimi czynnikami, jak zachorowalność, śmiertelność, status społeczny rodziców, IQ biologicznych rodziców itp. Najnowsze badanie potwierdziło również, że dzieci i, które w okresie płodowym były narażone na działanie bisfenolu F w największym stopniu, w wieku 7 lat miały IQ przeciętnie niższe o 2 punkty niż ich rówieśnicy. Zobacz: Dwa lata w całkowitej izolacji. Eksperyment uznano za porażkę [Wideo] - Te wyniki nas nie zaskakują. Badania eksperymentalne pokazały już, że BPF i BPS mają podobne działanie do BPA. Nasze rezultaty wskazują, że trzeba być ostrożnym, wprowadzając nowe związki chemiczne do użycia - mówi Carl-Gustaf Bornehag z Uniwersytetu w Karlstad, jeden z autorów pracy opublikowanej w piśmie "Environment International". Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że te wyniki powinny zaalarmować producentów oraz organy rządzące, przed dopuszczeniem BPF do szerszego zastosowania, przede wszystkim w przypadku produktów dla dzieci.