Bill Gates przewidział koronawirusa w Wuhan? Symulacja pandemii z października podobna do 2019-nCoV

W sieci pojawia się dużo fałszywych informacji na temat koronawirusa. Wśród nich dominują zawyżone statystyki dotyczące liczby zarażonych i ofiar 2019-nCoV, a także teorie wyjaśniające skąd pochodzi wirus. Część z nich ma niewielki związek z rzeczywistością. Pojawiają się nawet wątki wspominające Billa Gatesa.

Dezinformacja wokół koronawirusa przybiera na sile. Prawda miesza się z fałszem. To nie pozwala zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje i czy mamy się czego obawiać.

Według najnowszych danych z 28 stycznia 2020 roku liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 107, a zarażonych do 4474. Ponad 4 tys. z nich to Chińczycy. Statystyki są prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy bazują na kilku niezależnych źródłach informacji np. WHO, Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) czy Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Dane prezentują w formie mapy, obrazującej miejsca występowania koronawirusa.