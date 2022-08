Bierzesz prysznic podczas burzy? To poważny błąd

Serwis Science Alert donosi, że, nawet kiedy podczas burzy przebywamy we własnym domu, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i pamiętać o prawach fizyki. Schronienie się w zamkniętym pomieszczeniu zmniejsza ryzyko uderzenia w nas pioruna, ale nie eliminuje ryzyka, że uderzy on w budynek. To również może być niebezpieczne.