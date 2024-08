Bieliki wracają do lotów. Lipcowa katastrofa nie pozostaje jednak bez echa

"Loty na samolotach M-346 Bielik zostały wznowione na mocy decyzji dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych" – powiedziała w rozmowie z "Polską Zbrojną" ppor. Marlena Kuna, rzeczniczka prasowa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Aktualnie odbywają się tzw. loty metodyczne (z instruktorami za sterami), ale już za kilka dni zaczną odbywać się również standardowe loty szkoleniowe podchorążych. Póki co nie ma jednak planów na wznowienie lotów pokazowych.

M-346 Bielik to nazwa, pod jaką omawiane samoloty służą w Polsce. W istocie są to włoskie maszyny szkolno-treningowe M-346 Master produkowane przez koncern Leonardo.

Cechują się wagą ok. 4,6 t oraz długością 11,49 m i rozpiętością skrzydeł 9,72 m. Za napęd odpowiadają tutaj dwa silniki Honeywell F124-GA-200, każdy generujący maksymalny ciąg 2850 kg. M-346 Bielik może rozpędzić się do prędkości 1090 km/h i operować na pułapie do nawet 13,5 tys. m.