Białoruś wpadła na sprytny plan. Podobny pomysł mogą wykorzystać Ukraińcy

Wojna rosyjsko-ukraińska trwa już 21 miesięcy i nadal nie widać jej końca. Obydwie strony są mocno wyczerpane, a na linii frontu nieprzerwanie trwają działania wojenne. Dla Zachodu to poligon doświadczalny do sprawdzania sprzętu i pomysłów. Dla walczących to niewyobrażalny koszmar. Ostatnio nawet pojawiły się doniesienia o problemach ze szczurami.