Ukraina i Rosja mają wspólnego wroga. Szczury mogą niszczyć ich sprzęt

Tegoroczna łagodna jesień w połączeniu z dużą ilością pożywienia z pól pozostawionych odłogiem w wyniku walk prawdopodobnie przyczyniły się do wzrostu populacji gryzoni. A wraz z pogorszeniem się pogody i obniżeniem się temperatury, zwierzęta poszukują schronienia tam, gdzie jest cieplej - w tym wypadku w pojazdach i bazach wojskowych.

Chociaż może towarzystwo gryzoni nie należy do najprzyjemniejszych, to stanowią one o wiele poważniejsze zagrożenie dla żołnierzy i sprzętu wojskowego niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Niezweryfikowane raporty sugerują m.in. że w jednostkach rosyjskich wzrosła liczba zachorowań, które żołnierze przypisują problemowi szkodników.