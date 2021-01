Chiny wzmacniają siły zbrojne. Zdjęcia satelitarne mogą zdradzać ich plany

Jak podaje serwis Defense News , w ciągu ostatniego roku aktywność Chin w tym rejonie znacznie się zwiększyła. Pojawiło się więcej samolotów oraz rozpoczęto budowę czegoś, "co wydaje się być suchym dokiem" dla lotniskowców na wyspie Hainan.

Zdjęcia satelitarne z 12 stycznia br. pokazują bazy lotnicze w Lingshui i Qionghai na południowo-wschodnim i wschodnim wybrzeżu Hainan. Znajduje się tam odpowiednio 8 i 6 dużych samolotów, ale niestety rozdzielczość zdjęć była zbyt niska, by zidentyfikować maszyny.

Lingshui jest obecnie bazą dla samolotów wczesnego ostrzegania KJ-500 i innych platform zwiadowczych Chińskiej Marynarki Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAN). Zdjęcia z 20 grudnia 2020 dostarczone do Defense News przez firmę Planet Labs potwierdziły obecność 5 takich maszyn oraz trzech innych zwiadowczych maszyn.

Z kolei w Qionghai potwierdzono bazą pułku KQ-200 - samolotów patrolowych należących do Floty Morza Południowego lub SSF należącego do PLANu. KJ-500 i KQ-200 to pochodne samolotu pasażerskiego Shaanxi Y-9, które łatwo zidentyfikować po charakterystycznym wyglądzie.