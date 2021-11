Białoruś chce mieć rosyjskie Iskandery. Jakie są ich możliwości?

Możliwości rosyjskich Iskanderów

Iskander to pocisk krótkiego zasięgu przeznaczony do wykonywania uderzeń na cele lądowe. Pociski mogą przenosić nawet głowicę jądrową o mocy od 5 do 50 kT. Dla porównania bomba "Little Boy" zrzucona na Hiroszimę w 1945 roku miała moc 16 kT.