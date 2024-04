Berlin podjął decyzję. Dodatkowe wsparcie wyruszy na front

Jak ujawnili przedstawiciele firmy Rheinmetall, do tej pory udało się przekazać ukraińskiej armii już "trzycyfrową liczbę BWP Marder". Cześć została wysłana w ramach bezpośredniego wsparcia z Niemiec, a część w ramach programów wymiany okrężnej.

Marder 1 to konstrukcja zaprojektowana w Niemczech jeszcze w latach 60. XX wieku, która była produkowana do 1975 r. Swojego czasu był to pierwszy bojowy wóz piechoty NATO nowej generacji. Na tle innych dostępnych w tym czasie broni wyróżniał się dobrym opancerzeniem i wysoką mobilnością, a jednocześnie bardzo silnym uzbrojeniem.