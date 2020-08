Bejrut. Wybuch na Twitterze minuta po minucie

Kilka minut przed godziną 18 we wtorek, w stolicy Libanu, Bejrucie doszło do pożaru budynku portowego. Początkowo nie było wiadomo, co zapoczątkowało pożar, ale wysoki słup dymu, który pojawił się w centrum stolicy, sprawił, że wiele osób zaczęło nagrywać pożar. Dzięki temu późniejsza eksplozja została zarejestrowana przez znaczną liczbę kamer.

Ok godz. 18.30 na Twitterze w Libanie zaczął trendować tag #Israel. Z kolei w Izraelu popularność zdobył tag #Hezbollah, który w Izraelu uważany jest za organizację terrorystyczną. Te dwa, graniczące ze sobą kraje są do siebie wrogo nastawione. Natychmiast pojawiły się plotki, że za wybuchem mógł stać Izrael, które do tej pory nie znalazły potwierdzenia. Komentatorzy mówili, że jeśli pojawi się, choć ślad zaangażowania Izreala, to może to doprowadzić do nowej wojny na Bliskim Wschodzie.