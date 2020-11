Bednarek: Właśnie dlatego potrzebujemy internetowych trolli [Opinia]

Mądre dokumenty Netfliksa i HBO Go, wypowiedzi ekspertów, utyskiwania polityków - to wszystko możemy wyrzucić do kosza. Ostatnie wydarzenia na Twitterze pokazały, że nadal nie rozpoznano zagrożenia, jakim są fałszywe informacje.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Przez lata fake newsy były kojarzone z Donaldem Trumpem i jego wyborcami (Getty Images, Fot: Justin Sullivan)