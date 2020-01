WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 6 dvb-tDVB-T2telewizjatvtelewizoryuke Jan Domański 22-01-2020 (09:57) Będą zmiany w nadawaniu telewizji. Nie strać dostępu, UKE podpowiada, jaki TV kupić W najbliższych latach naziemna telewizja zmieni standard nadawania. Dotychczasowy będzie wyparty przez DVB-T2. Wprowadzenie nowego typu sygnału nie dotyczy tylko naszego kraju, a całej Unii Europejskiej. UKE podpowiada, jaki TV kupić, aby nie stracić dostępu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie W 2022 wprowadzą nowy sygnał telewizyjny. UKE podpowiada, jaki odbiornik kupić (Fotolia, Fot: Sergey Ryzhov) Nasi sąsiedzi z Niemiec i Czech już teraz mogą używać telewizji w nowszej wersji. Niektóre kraje Unii Europejskiej mają na razie nadawany sygnał w starszym i nowszym wariancie DVB-T. Polska do końca czerwca 2022 roku ma przejść wyłącznie na DVB-T2. Jeśli nie pomyślimy o tej technologii już wkrótce, to za niecałe dwa i pół roku nagle będziemy zmuszeni kupić nowy telewizor, albo chociaż zgodny dekoder. Użytkownicy telewizji kablowej, satelitarnej czy IPTV, którzy i tak nie planują korzystać z publicznej naziemnej telewizji, nie muszą martwić się zmianami. Jednak każdy, kto chce odbierać w przyszłości publiczny sygnał telewizji naziemnej z tzw. anteny siatkowej (lub innej działającej dla tego rozwiązania), powinien zainteresować się tematem. Bądźmy uważni, nie każdy telewizor z DVB-T2 jest zgodny Jak można przeczytać w komunikacie na stronach UKE "Transmisja DVB-T2 prowadzona będzie z zastosowaniem kodowania obrazu zgodnie ze standardem HEVC (występującym także pod nazwą H.265 lub MPEG-H część 2) (…) Dobrze też, żeby nowy telewizor dekodował dźwięk zakodowany zgodnie ze standardem E-AC-3." Tak, nie każdy telewizor z cyfrowym tunerem jest zgodny z najnowszymi rozwiązaniami. Co więcej, UKE zwraca uwagę na tylko częściową zgodność, która wcale nie da możliwości oglądania programów telewizyjnych. "Wiele odbiorników TV dostępnych obecnie w sprzedaży jest już wyposażonych w dekoder DVB-T2 lecz jest w stanie zdekodować jedynie obraz zaszyfrowany zgodnie ze starszym standardem kodowania wizji: AVC (występującym także pod nazwą H.264 lub MPEG-4 część 10). Te telewizory po wprowadzeniu w Polsce standardu transmisji DVB-T2/HEVC przestaną rozpoznawać nadawane treści." Jeżeli planujecie wymianę telewizora do tego czasu, to lepiej nie kupować odbiornika na chwilę, tylko zagłębić się mocniej w specyfikację i opis producenta. Jeśli zaopatrzymy się w sprzęt niejako w ciemno, to możliwe, że niedługo później będziemy zmuszeni dokupić zewnętrzny dekoder. Posiadacze TV z DVB-T2 i HEVC mogą spać spokojnie. Dobrze sprawdzić parametry swojego obecnego urządzenia, bo jeśli jest w miarę nowe, to istnieje spora szansa, że nie czeka nas zakup. Pozostali powinni rozejrzeć się wkrótce za nowym telewizorem albo chociaż dekoderem. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze :