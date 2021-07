Bałtyk się ociepla. Może to mieć katastrofalne skutki

Oprócz tego zmiany klimatyczne mogą spowodować zmniejszenie pokrywy lodowej w Bałtyku od 50 do 80 proc, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla foki obrączkowanej - alarmuje w swoim raporcie WWF Polska. Badacze wyjaśniają, że jest to bałtycki gatunek endemiczny, którego reprodukcja jest uzależniona od mocnej pokrywy lodowej.