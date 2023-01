Badacze wyjaśnili zagadkę niezwykłej trwałości rzymskiego betonu

Naukowcom jednak coś się w tej kwestii nie zgadzało. Bo jeżeli Rzymianie przykładali tak dużą wagę do tego, by ich receptury produkcji były udoskonalane przez wieki, to jak mogliby dopuścić do tego, by produkt końcowy był tak źle zmieszany? Obecność fragmentów wapienia musiała zatem wynikać z czegoś innego. Zazwyczaj uważano, że przed dodaniem do betonu wapno było przez Rzymian gaszone, jednakże nie wyjaśnia to obecności klastrów wapiennych. A zatem czy Rzymianie używali w tym celu wapna palonego, a samo mieszanie jego składników odbywało się na gorąco? Taki proces pozwala na wyprodukowanie składników, które w innych warunkach nie miałyby szans powstać.