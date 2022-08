Naukowcy chcą wyłowić meteoryt. Użyją ogromnego magnesu

Zespół z Uniwersytetu Harvarda ma nadzieję znaleźć fragmenty międzygwiezdnej skały, znanej jako CNEOS 08.01.2014, która uderzyła w Ziemię 8 stycznia 2014 roku nieopodal wybrzeży Papui Nowej Gwinei. Uważa się, że fragmenty obiektu znajdują się ok. 300 km na północ od wyspy Manus na południowo-zachodnim Pacyfiku.

Chociaż większość fragmentów obiektu musiała spłonąć po wejściu w atmosferę, duet badaczy z Harvardu – astrofizycy Avi Loeb i Amir Siraj – uważają, że warto podjąć próbę wydobycia odłamków z oceanu. Według nich CNEOS 2014-01-08 może pochodzić z innego układu gwiezdnego, jednak nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Obiekt miał ok. 0.5 m szerokości i poruszał się z prędkością 60 km na sekundę. Plan wyłowienia go z oceanu opiera się na opuszczeniu do wody masywnego magnesu; wartość całego przedsięwzięcia jest szacowana na 1,6 mln dolarów (ponad 7,3 mln zł).