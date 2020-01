Australia płonie. W planach stworzenie specjalnej "arki" dla koali

Koale to jedne z wielu ofiar pożarów trawiących Australię. Większość z ich siedlisk uległa zniszczeniu, a bezbronne zwierzęta mają trudność ze znalezieniem pożywienia oraz wody. Ich populacja jest poważnie zagrożona. Dlatego w planach jest budowa chronionego sanktuarium, w którym koale odnajdą spokój i niezbędną opiekę przed powrotem na wolność.

Australia w ogniu: Cierpi dzika przyroda

- Wybuch pożarów, to dla nas dopiero początek. Więcej pracy będzie poświęcone odbudowie, ratowaniu i ochronie. Tyle już straciliśmy i to nie wróci bez naszej pomocy. Duży nacisk kładziony jest na ratowanie i rehabilitację poparzonych koali – i to jest ważne. My koncentrujemy się jednak na tym, co dzieje się po – koale potrzebują siedlisk, do których mogą się udać, aby czuć się bezpiecznie – podkreśla Faulkner.