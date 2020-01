Australia płonie. Coraz więcej aresztowanych za podpalenia

Pożary w Australii przyjęły niewyobrażalną skalę. Wini się za nie zmiany klimatyczne i niszczycielską działalność człowieka. Jak się okazuje, za część z nich mogą opowiadać działający z premedytacją podpalacze. Do tej pory do aresztowano 183 osoby.

Według australijskich władz stanowych do aresztu trafiły 183 osoby z Queensland, Nowej Południowej Walii, Wiktorii, Australii Południowej i Tasmanii w związku z 205 przestępstwami związanymi z pożarami buszów .

Australia pożary: Podpalenia

W Nowej Południowej Wali podobne zarzuty usłyszały 24 osoby, a 53 stanie przed sądem za rzekome nieprzestrzeganie zasad związanych z całkowitym zakazem rozpalania ognia. Jak donosi The Sydney Morning Herald, kolejne 47 osób zostało oskarżone o niewłaściwe wyrzucenie niedopałka papierosa lub zapałki.

Australia w ogniu: Pożary niszczą wszystko

Pożary buszu zniszczyły tysiące domów, spowodowały śmierć co najmniej 25 osób i milionów zwierząt. Są niezwykle groźne. Dlatego związane z nimi przestępstwa są surowo karane. Za celowe wzniecenie pożaru grozi do 25 lat więzienia, a za nieumyślne do 21 lat.