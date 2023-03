Australia chce kupić Tomahawki. Departament Stanu USA zatwierdził potencjalną umowę sprzedaży

Australia chce kupić taktyczne pociski manewrujące Tomahawk od Stanów Zjednoczonych. W czwartek, 16 marca Departament Stanu USA zatwierdził potencjalną umowę ich sprzedaży. Jak donosi The War Zone, jej wartość wynosi 895 milionów dolarów i dotyczy "do 200 pocisków manewrujących Tomahawk Block V i do 20 Tomahawk Block IV All Up Rounds (AUR) oraz powiązanego sprzętu".