Atomowy szantaż. Azerbejdżan grozi atakiem na elektrownię jądrową Metsamor

Najbardziej niebezpieczna elektrownia jądrowa na świecie

To wyjątkowy obiekt – wzniesiona w 1980 roku elektrownia jest obecnie uznawana za jeden z najmniej bezpiecznych, wciąż działających obiektów tego typu na świecie. Zaprojektowano ją, by wytrzymywała trzęsienia ziemi o sile do 7 stopni w skali Richtera.