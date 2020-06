Operacja Piorun. Izraelskie siły specjalne kontra niemieccy terroryści

Wszystko zaczyna się 27 czerwca 1976 roku na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie, skąd należący do Air France Airbus A300 wyrusza w drogę do Paryża. Pasażerowie i załoga mogą czuć się pewnie – izraelskie procedury bezpieczeństwa są najwyższe na świecie.

Problem polega na tym, że airbus ma po drodze międzylądowanie – przystanek w Atenach, gdzie kwestie bezpieczeństwa traktowane są znacznie mniej rygorystycznie, niż w Izraelu. Na pokład wsiadają kolejni pasażerowie. Wśród nich jest dwóch Palestyńczyków z marksistowskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny i dwoje Niemców, należących do terrorystycznej organizacji Komórki Rewolucyjne.

Chwilę po starcie z Aten na pokładzie zaczyna się dramat. Terroryści wyciągają broń palną i granaty, zmuszając załogę do zerwania łączności i obrania nowego kursu do Libii. Jej przywódca, Mu’ammar al-Kaddafi zapewnia wsparcie - samolot ląduje na lotnisku w Benghazi. Terroryści zwalniają dwie osoby: ciężarną pasażerkę i kobietę, spieszącą się na pogrzeb matki. Z resztą zakładników ruszają w dalszą drogę – do serca Afryki, Ugandy.